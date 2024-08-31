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Один из фигурантов теракта в «Крокусе» имеет российское гражданство

РИА Новости: новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Хамидов имеет гражданство РФ

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов имеет российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дядю Хамидова.

По его словам, Хамидов и его родители переехали в Россию 12 лет назад и получили российское гражданство. Его дядя сообщил, что с тех пор не видел племянника и не знает о его текущем положении.

Накануне стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Сообщалось, что четверо из них являются гражданами Таджикистана, еще один — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.

16 августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Ранее стало известно, что новые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не были в розыске в Таджикистане.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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