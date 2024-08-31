В Кении произошли масштабные отключения электричества

В Кении произошли обширные отключения электричества, охватившие всю страну. Как сообщает местный телеканал NTV, информация поступила от национальной электрокомпании Kenya Power.

«Компания Kenya Power подтвердила наличие значительных отключений электроэнергии в различных частях государства», - говорится в репортаже телеканала.

Указывается, что проблемы с электроснабжением затронули большинство регионов, за исключением некоторых северных и западных районов. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

30 августа стало известно, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской области Украине. В «Укрэнерго» заявили, что экстренные отключения электроэнергии введены также в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее в Крыму зафиксировали частичное отключение электроснабжения.