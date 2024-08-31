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Стала известна причина остановки Армянской АЭС

В Армении заявили, что причиной остановки АЭС стал удар молнии

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Depositphotos

В министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении рассказали, что работа Армянской АЭС была остановлена из-за удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в сейчас сотрудники станции работают над ее перезапуском. Инцидент произошел 30 августа около 20:55 часов мск.

«Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве подчеркнули важность работ по модернизации оборудования станции, проведенных в последние годы, ведь сегодня системы безопасности АЭС обладают высокой чувствительностью и оперативно реагируют на любую ситуацию.

До этого пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян сообщала, что Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе.

Ранее в Армении заявили, что ведут переговоры с США о строительстве новой АЭС.

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