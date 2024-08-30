Верховный суд Бразилии постановил запретить в стране соцсеть X

Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети Х на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что судья Алешандри ди Морайс вынес такое решение, ссылаясь на соответствующий судебный акт.

Данное решение стало следствием отказа владельца соцсети Илона Маска назначить юридического представителя для платформы в Бразилии.

29 августа ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы.

17 августа стало известно, что социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

До этого Маск предложил судье ди Мораешу уйти в отставку. Американский бизнесмен обвинил судью в последовательном нарушении бразильской конституции.

Ранее Маск заявил о начале войны против рекламодателей из-за бойкота сети X.