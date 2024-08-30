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Опубликовано видео последствий удара ВСУ по Белгороду

Появились кадры последствий атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район

Опубликовано видео последствий обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры доступны в Telegram-канале «Белгород №1».

На кадрах виден пожар в районе торгового центра «СитиМолл» и поднимающийся над ним густой дым.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей. В результате атаки, по предварительным данным, загорелись два частных дома, а также были повреждены несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

Позже он уточнил, что число жертв после атаки ВСУ возросло до пяти. По его данным, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. При этом семь человек и три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Всех доставили в медучреждения.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ применили при обстреле Белгорода, по предварительным данным, ракетную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее приграничный регион России попал под удар ВСУ.

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