Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до пяти человек

Гладков: число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до пяти

Число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал Гладков.

По его данным, в результате атаки ВСУ ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. При этом семь человек и три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Всех доставили в медучреждения, добавил губернатор.

До этого Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей. В результате атаки, по предварительным данным, загорелись два частных дома, а также были повреждены несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

В этот же день Гладков сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на село Петровка в Белгородской области два человека получили ранения. Глава района рассказал, что утром 30 августа дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на упомянутый населенный пункт.

Ранее Гладков сообщил о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами