Число погибших при обстреле Белгорода возросло до пяти человек

Число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал Гладков.

По его данным, в результате атаки ВСУ ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. При этом семь человек и три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Всех доставили в медучреждения, добавил губернатор.

До этого Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей. В результате атаки, по предварительным данным, загорелись два частных дома, а также были повреждены несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

В этот же день Гладков сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на село Петровка в Белгородской области два человека получили ранения. Глава района рассказал, что утром 30 августа дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на упомянутый населенный пункт.

Ранее Гладков сообщил о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.