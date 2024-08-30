Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине хотят уволить главу «Укрэнерго» за плохую защиту энергообъектов

Главу «Укрэнерго» Кудрицкого захотели уволить из-за плохой защиты энергообъектов

close
Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в кабинете министров страны.

«Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов «Укрэнерго», — говорится в материале.

Отмечается, что уволить Кудрицкого можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который сейчас насчитывает шесть членов.

30 августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В результате на Украине появились проблемы с электроснабжением. Так, ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами