На Украине хотят уволить главу «Укрэнерго» за плохую защиту энергообъектов

Глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в кабинете министров страны.

«Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов «Укрэнерго», — говорится в материале.

Отмечается, что уволить Кудрицкого можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который сейчас насчитывает шесть членов.

30 августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В результате на Украине появились проблемы с электроснабжением. Так, ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.