СК РФ возбудил дело после атаки на мост в Курской области

Следственный комитет России возбудил дело после сброса авиабомбы на мост в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам» и «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку».

До этого сообщалось, что ВСУ сбросили бомбу на машину с семьей из трех человек, пытавшейся покинуть курское приграничье по мосту через реку Сейм в районе села Карыж. В результате удара автомобиль был полностью уничтожен, никому не удалось выжить. Кроме этого, взрыв авиабомбы окончательно разрушил поврежденный пролет сооружения, которое было атаковано неделей ранее.

В автомобиле находились Валерий и Татьяна Гребенниковы, а также их дочь. Они погибли на глазах у своих близких.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.