Две пассажирки заперли плачущую девочку в туалете самолета, «чтобы воспитать ее»

В Китае две женщины заперли плачущую девочку в туалете самолета, «чтобы воспитать ее», пишет Daily Mail. Им не понравилось, что она была слишком шумной.

Как пишут СМИ, девочка летела вместе с бабушкой и дедушкой из Гуйяна в Шанхай и постоянно плакала. Это не понравилось остальным пассажирам, которые неоднократно делали замечание ребенку и сопровождающим. Когда плач так и не прекратился, две женщины встали со своих мест, отвели дошкольницу в туалет и заперли ее там.

Сообщается, что бабушка девочки была не против такого метода. Оказавшись в туалете, ребенок начал плакать и звать на помощь. Женщины сказали девочке, что она сможет вернуться на место только после того, как успокоится. Как рассказали очевидцы, после этого два часа оставшегося полета дошкольница провела молча.

В полиции добавили, что узнали о случившемся из интернета и провели профилактическую беседу с бабушкой ребенка, но ничего не сказали двум женщинам, запершим девочку. В авиакомпании рассказали, что в курсе инцидента и проводят его внутреннее расследование.

Ранее никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета.