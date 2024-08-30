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Рособрнадзор поддержал идею применения блокираторов мобильной связи на экзаменах

В Рособрнадзоре поддержали применение блокираторов мобильной связи на ГИА

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Рособрнадзор поддерживает идею применять блокираторы мобильной связи в ходе ГИА, но сейчас это сложно реализовать. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, пишет ТАСС.

Эту тему подняли на всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

«Много говорили про обязательность установки блокираторов мобильной связи, все поддержали эту идею, но она сейчас нереализуема, это дополнительные расходы на региональные бюджеты», — сказал он.

Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации проходит 26–30 августа.

До этого руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил о необходимости учитывать результаты экзаменов после 9-го класса при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. Он рассказал о нужной реформе экзаменов.

Ранее врач рассказала, как помочь школьнику подготовиться к экзамену.

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