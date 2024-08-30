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Насильника, которого москвичке удалось обратить в бегство одним ударом, задержали

В Москве поймали подозреваемого в нападении на девушку, давшую насильнику отпор

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В Москве поймали подозреваемого в нападении на девушку, которая смогла дать насильнику отпор. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении мужчину и планируют приступить к его допросу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Стражи порядка также устанавливают возможную причастность фигуранта к другим преступлениям.

Инцидент произошел в ночь на 30 августа на улице Большая Черемушкинская. Сотрудница сети тату-салонов шла в сторону дома по тропинке и обратила внимание, что за ней следом движется молодой человек азиатской внешности в толстовке с капюшоном и кожаным рюкзаком. Когда она решила, что ей ничего не угрожает, на нее напали сзади и повалили на землю. У нее задралась юбка. В этот момент злоумышленник начал ее домогаться, но девушка извернулась и ударила насильника по лицу со всей силы. После этого преступник оставил ее и сбежал.

Ранее неизвестный ворвался в квартиру россиянки и изнасиловал ее.

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