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Потерявшие дома жители Курской области смогут построить новые по сертификатам

Потерявшие дома из-за атак ВСУ в Курской области построят новые по сертификатам

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Жители Курской области, которые потеряли дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Соответствующий вопрос Смирнов поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, глава государство поддержал предложенную инициативу.

«Раньше жители, потерявшие свои дома из-за ВСУ, могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать средства для строительства нового дома», — написал он.

Совместно с Правительством Российской Федерации мы оперативно отработали поручение и внесли изменения в постановление Правительства Курской области, подчеркнул он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Ранее сообщалось, что арендную плату за пользование госимуществом в Курской области снизили до 1 рубля.

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