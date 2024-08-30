В корпусе Тимирязевской академии в Москве произошло задымление

На севере Москвы 10 человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

По данным ведомства, задымление произошло на третьем этаже учебного здания. Причиной стал технический процесс горения ученической печи. Уточняется, что пожара не было, никто не пострадал.

До этого пожар произошел в столице Азербайджана, городе Баку, произошел пожар на объекте государственной нефтяной компании SOCAR.

29 августа в подмосковном Одинцово был эвакуирован торговый центр «Дубрава».

До этого в торговом центре «Мега Химки» сработала сигнализация, в результате которой была организована эвакуация сотрудников и посетителей. В пресс-службе ТЦ заявили, что в здании сработали датчики. «Мега Химки» возобновила работу в штатном режиме через 25 минут после проверки систем безопасности.

Ранее задымление произошло в центральной районной больнице Нижнего Новгорода.