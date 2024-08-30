Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В корпусе Тимирязевской академии в Москве произошло задымление

МЧС: 10 человек эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии в Москве из-за задымления

close
Dizzy_Studio/Shutterstock

На севере Москвы 10 человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

По данным ведомства, задымление произошло на третьем этаже учебного здания. Причиной стал технический процесс горения ученической печи. Уточняется, что пожара не было, никто не пострадал.

До этого пожар произошел в столице Азербайджана, городе Баку, произошел пожар на объекте государственной нефтяной компании SOCAR.

29 августа в подмосковном Одинцово был эвакуирован торговый центр «Дубрава».

До этого в торговом центре «Мега Химки» сработала сигнализация, в результате которой была организована эвакуация сотрудников и посетителей. В пресс-службе ТЦ заявили, что в здании сработали датчики. «Мега Химки» возобновила работу в штатном режиме через 25 минут после проверки систем безопасности.

Ранее задымление произошло в центральной районной больнице Нижнего Новгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами