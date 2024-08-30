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На Украине опровергли планы прекращения транзита нефти из России

«Нафтогаз» опроверг планы прекращения транзита нефти из России через Украину

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Martin Meissner/AP

Украина не будет прекращать с 1 января 2025 года транзит российской нефти через территорию своей страны. Об этом сообщил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов агентству Bloomberg.

«Я категорически опровергаю слухи о прекращении транзита», — заявил он.

Чернышов добавил, что украинская сторона продолжит выполнять свои обязательства по транзиту нефти. Кроме того, Украина намерена «любыми способами» способствовать диверсификации поставок в страны Восточной Европы. Глава украинского «Нафтогаза» подчеркнул, что это будет делаться с целью, чтобы страны смогли отказаться от закупок топлива у России. Чернышов отметил, что уже состоялись успешные переговоры с представителями Словакии по данному вопросу.

До этого сообщалось, что Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из РФ в Европу после его истечения в конце 2024 года.

В свою очередь глава офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит ультиматум Киеву по транзиту российского газа.

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