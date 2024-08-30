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Бизнесмены украли из бюджета 157 млн рублей, выделенные на развитие туризма в Подмосковье

В Подмосковье бизнесменов обвинили в краже 157 млн рублей из бюджета

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ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье троих бизнесменов обвинили в краже из бюджета 157 млн рублей, выделенных на развитие экотуризма. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии правоохранительных органов, один из предпринимателей в сентябре 2023 года заключил соглашение с министерством культуры и туризма региона о получении субсидии на возведение 101 некапитального строения в Орехово-Зуевском. Однако бизнесмен не пожелал выполнять условия контракта и составил заведомо ложные подрядные договоры с двумя другими коммерсантами, которые были в курсе преступных планов.

В результате трое бизнесменов не выполнили условий соглашения и похитили 157,8 млн рублей из бюджета. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Предпринимателей задержали, предъявили им обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски, получили образцы подписей и назначили судебную почерковедческая экспертизу.

Ранее нижегородского бизнесмена, укравшего бюджетные деньги при вывозе мусора, решили судить.

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