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В Вологде сел самолет с неисправной стойкой шасси

Транспортная прокуратура: в Вологде приземлился самолет с неисправным шасси

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Телеграм-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

В Вологде благополучно произвел посадку самолет из Санкт-Петербурга с неисправной стойкой шасси. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«29 августа 2024 года после приземления самолета Як-40 рейса Санкт-Петербург — Вологда с 28 пассажирами на борту специалисты аэродромной службы выявили неисправность левой основной стойки шасси», — сообщили в ведомстве.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту авиационного события.

Никто из пассажиров не пострадал, посадка произошла в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет с неисправностью был отбуксирован на ремонт.

До этого у аэродрома под Красноярском упал легкомоторный самолет. Инцидент произошел около аэродрома Кузнецово. У Аэропракта A-22 отказал двигатель, в связи с чем он совершил вынужденную посадку вне полосы. Пострадавших нет.

Ранее в Северной Каролине самолет приземлился на шоссе и попал в ДТП.

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