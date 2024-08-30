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В Курской области обезвредили шесть сброшенных с БПЛА боеприпасов

МЧС: в Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов, сброшенных БПЛА

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Dizzy_Studio/Shutterstock

МЧС России сообщило в своем Telegram-канале, что в Курской области за сутки обезврежено шесть боеприпасов, сброшенных с беспилотных летательных аппаратов.

«За сутки пиротехники МЧС России обследовали 2 населенных пункта и обезвредили 6 боеприпасов: одну авиационную бомбу обнаружили на крыше частного дома», — говорится в сообщении.

Также были обезврежены противотанковая мина и три выстрела от гранатометов. Всего с начала работ в регионе были очищены более 21 га и обезврежены около 300 опасных боеприпасов.

30 августа заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров заявил, что более 76 тыс. людей из приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате вторжения украинских войск, уже получили от властей финансовую помощь. Он отметил, что за минувшие сутки жители Курской области направили свыше 4,6 тыс. заявлений на предоставление компенсаций.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число россиян, ищущих близких в Курской области.

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