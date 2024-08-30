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Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга

Суд разрешил Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн для погашения долга

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Савеловский суд Москвы 30 августа разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн рублей для погашения долга перед налоговой. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство стороны защиты об освобождении указанной квартиры от обеспечительного ареста», — постановила судья.

До этого сообщалось, что в начале заседания защита «королевы марафонов» попросила рассмотреть дело в закрытом режиме, однако судья отказал.

В конце июня адвокат Наталия Сальникова рассказала, что задолженность Елены Блиновской снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

14 августа столичный суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев. Таким образом, она будет находиться в заключении до 2 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, чем занимается Блиновская в СИЗО.

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