Раскрыта роль Дании в распределении доходов от замороженных активов России

Дания будет заниматься распределением доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе (ЕС) для военной помощи Украине. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

«ЕС поставил Данию во главе процесса по преобразованию частей доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира», — говорится в сообщении.

В датском оборонном ведомстве добавили, что королевство будет преобразовать порядка 2,9 миллиарда крон ($430 миллионов) для военной поддержки Киеву. Планируется, что полученные средства будут направлены на помощь украинской военной промышленности.

Кроме того, будет произведена закупка боеприпасов, артиллерийских установок и систем противовоздушной обороны.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине. Сообщалось, что речь шла о €1,4 млрд.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали порядка €300 млрд активов российского центрального банка на своей территории.

ЕС не смог разблокировать €6 млрд на оружие Киеву.