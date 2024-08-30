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В Госдуме предложили упростить получение гражданства для бывших россиян

В ГД внесли законопроект об упрощении получения гражданства бывшими россиянами

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Максим Блинов/РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается упростить процедуру получения гражданства РФ бывшими россиянами. Соответствующий документ опубликовали в думской базе данных.

Авторами инициативы стала группа депутатов от фракции «Новые люди». Законопроект предлагает дополнить закон «О гражданстве Российской Федерации» новыми пунктами.

Согласно документу, бывшим обладателям российского гражданства предлагают дать право подавать заявления на получение паспорта РФ в любом загранучреждении. Сейчас же это можно сделать только в территориальных органах МВД РФ. При этом заявители будут обязаны постоянно проживать в стране в течение пяти лет со дня принятия решения о выдаче вида на жительство.

До этого депутаты Государственной думы планировали внести в нижнюю палату законопроект, которым предлагается лишать мигрантов гражданства России за насильственные действия сексуального характера или понуждение к действиям сексуального характера.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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