В Харькове произошел взрыв

В городе Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК-Украина.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, взрыв произошел в центральной части Харькова.

Остальные подробности произошедшего не сообщаются.

До этого координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар в Кривом Роге Днепропетровской области Украины по складу с боекомплектами для украинских военных. 26 августа украинские СМИ сообщали, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о первых испытаниях собственной баллистической ракеты.