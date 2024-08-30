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Пострадавшие жители Курской области получили помощь в размере 1,1 млрд рублей

МЧС: более 76 тысяч жителей Курской области получили помощь на 1,1 млрд рублей

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Более 76 тыс. людей из приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате вторжения украинских войск, уже получили от властей финансовую помощь. Об этом рассказал заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что за минувшие сутки жители Курской области направили свыше 4,6 тыс. заявлений на предоставление компенсаций. Речь идет об обращениях, которые власти получили через портал «Госуслуги».

«Произведены выплаты по более чем 76 тыс. ранее поданных заявлений на общую сумму порядка 1,1 млрд рублей», — сказал Шаров.

29 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство страны намерено выделить свыше 15,5 млрд рублей на помощь Курской области. По его словам, большая часть этих средств будет потрачена на приобретение жилья для граждан.

До этого в МЧС РФ сообщили об эвакуации за прошедшие сутки 12 человек из «серой зоны» в Курской области. Как рассказали в ведомстве, людей вывозили в безопасные районы по индивидуальным заявкам.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число россиян, ищущих близких в Курской области.

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