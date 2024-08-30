Офицера обвинили в избиении ученика кадетской школы Воронежа

Житель Воронежа пожаловался в полицию на майора, который ударил его сына-кадета древком флага России. Об этом сообщает издание «МОЁ! Online».

Пострадавший подросток утверждает, что офицер несколько раз ударил его древком российского флага. У 15-летнего молодого человека зафиксировали сотрясение мозга.

Несовершеннолетний рассказал, что преподаватель-офицер потребовал у него повесить жалюзи. С первого раза у него не получилось этого сделать, после чего наставник стал его бить.

В полиции заявили, что по факту заявления проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого сообщалось, что в Свердловском районе Перми пьяный мужчина напал на подростка, гулявшего с собакой.

Нападение на несовершеннолетнего произошло 12 августа на территории ЖК «Авиатор». Вечером школьник выгуливал щенка сиба-ину и увидел во дворе автомобиль, в котором сидел взрослый мужчина.

Ранее неадекватная пенсионерка напала на семилетнего ребенка в Красноярском крае.