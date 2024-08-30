Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали на территории Курской области России. Это следует из материала издания.

В нем отмечается, что корреспонденты в сопровождении украинских военнослужащих оказались в городе Суджа и близлежащих населенных пунктах. В частности, там побывал редактор The Sun по военной тематике Джером Старк. Газета показали фотографии и репортаж, сделанные в ходе незаконного проникновения в российский регион.

27 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу Курской области через границу.

Дела возбуждены в отношении корреспондента немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Николаса Симона Коннолли и репортера украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что в Курской области незаконно побывала журналистка The Times Кэтрин Филп.