На севере Украины объект промышленной инфраструктуры получил повреждение

Объект промышленной инфраструктуры был поврежден в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сумской обладминистрации в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Власти уточняют, что в городском воздухе в результате пожара «выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота». При этом жителей призвали «до полной ликвидации возгорания закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, тщательно обрабатывать вещи и продукты, находившиеся во время задымления на открытой местности».

На каком именно предприятии случился пожар, не сообщается. В ночь на 30 августа воздушная тревога в Сумской области продолжалась почти шесть часов, утром и днем сообщалось о взрывах в Сумах.

До этого глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью произошли взрывы, получило повреждение предприятие.

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