Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Украины объект промышленной инфраструктуры получил повреждение

В Сумах на Украине получил повреждение объект промышленной инфраструктуры

close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Объект промышленной инфраструктуры был поврежден в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сумской обладминистрации в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Власти уточняют, что в городском воздухе в результате пожара «выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота». При этом жителей призвали «до полной ликвидации возгорания закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, тщательно обрабатывать вещи и продукты, находившиеся во время задымления на открытой местности».

На каком именно предприятии случился пожар, не сообщается. В ночь на 30 августа воздушная тревога в Сумской области продолжалась почти шесть часов, утром и днем сообщалось о взрывах в Сумах.

До этого глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью произошли взрывы, получило повреждение предприятие.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами