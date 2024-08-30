В Аргентине арестовали бывшего террориста итальянских «Красных бригад»

Аргентинская полиция с итальянской разведкой и правоохранительными органами арестовала бывшего участника итальянской леворадикальной организации «Красные бригады» Леонардо Бертулацци. Об этом сообщила газета L'Unione Sarda.

Бертулацци был в бегах более 40 лет — с 1980 года. Сейчас его арестовали после отзыва статуса беженца, который он получил в 2004 году.

В 1977 году Бертулацци входил в генуэзское подразделение «Бригад». По данным следствия, он участвовал в похищении инженера Пьеро Косты, члена семьи богатых судовладельцев. На деньги от его выкупа террористы купили квартиру в Риме, где держали бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. Его похищение и расправа стали самым громким политическим преступлением в Италии в ХХ веке.

Италия признала Бертулацци виновным в похищении человека, участии в вооруженной банде, подрывной организации и других преступлениях. При этом аргентинские власти уже арестовывали его в 2002 году, но отпустили на свободу через несколько месяцев.

Леворадикальная группировка «Красные бригады» активно действовала в «свинцовые 70-е» в Италии и других странах Европы, где совершала массовые акты насилия и похищала людей. Впоследствии сотни участников движения нашли политическое убежище во Франции. Власти страны на протяжении многих лет игнорировали запросы итальянских коллег об экстрадиции экс-террористов. Однако в 2021 году семерых бывших деятелей организации задержали французские правоохранители и они предстали перед судом. Какова судьба некоторых членов «Красных бригад» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о планах террористов расправиться с десятками тысяч людей на концерте Тейлор Свифт.