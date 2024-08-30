Подоляк раскрыл, что Украина готовит Евросоюзу в следующем году

Украина с 1 января 2025 года планирует прекратить транзит российской нефти и газа в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua».

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть», — заявил он.

Подоляк напомнил, что существовала резолюция ЕС, по которой страны Европы должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти.

Глава офиса Зеленского также утверждает, что в случае, если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова принять участие в транзите.

До этого Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года.

Тем временем стало известно, что Евросоюз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа.

Ранее «Газпром» сократил объем подачи газа в Европу через «Суджу».