Москвичей предупредили о жаре в выходные

Жителей Москвы предупредили о жаре до +31°C в выходные. Об этом сообщили на сайте столичного главка МЧС России.

В ведомстве посоветовали москвичам днем 31 августа и 1 сентября быть осторожными на улице, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Также в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и не использовать открытый огонь.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Центральном и Южном федеральных округах ожидается жара до +35°C. По словам синоптика, на юге европейской части России вместе с высокой температурой ожидаются интенсивные осадки. Жаркая погода уже в ближайшие дни ожидается в Воронежской, Липецкой и других областях, где температура достигнет +35°C.

Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, тогда как во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме, рассказывал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во второй же декаде сентября температура начнет постепенно возвращаться в свою климатическую норму. По ночам прогнозируется +5-10 °С, днем не выше +15 °С. Кроме того, чаще будут идти дожди.

Ранее москвичей предупредили о самом жарком сентябрьском дне за последние 85 лет.