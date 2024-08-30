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Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры хочет запустить пилот по сдаче биометрии иностранцами при въезде в РФ

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Depositphotos

Минцифры предложило с 1 декабря запустить эксперимент по сдаче биометрии для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые будут пересекать границу Российской Федерации. Соответствующий проект постановления опубликовал федеральный портал проектов нормативно правовых актов.

«Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства с 00:00 1 декабря 2024 года по 23:59 минут 30 июня 2026 года по местному времени», — говорится в проекте постановления.

Согласно проекту, иностранцы должны будут сдавать изображение лица и отпечатки пальцев, пересекая границу в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и в автомобильном пункте пропуска Маштаково. Все иностранцы для безвизового въезда будут заранее сдавать биометрию с помощью специального приложения.

До этого Минцифры России предложило внести изменения в КоАП РФ, включив туда административную ответственность за нарушение требований к предоставлению услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства.

Ранее МИД России назвал число иностранцев, оформивших электронную визу.

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