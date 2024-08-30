Новые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не были в розыске в Таджикистане

Пятерых новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не было в розыске и оперативной разработке министерства внутренних дел Таджикистана. Об этом сообщил РИА Новости источник в таджикском ведомстве.

Однако до этого появилась информация, что нового фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивали в РФ. В базе МВД пояснили, что мужчину переобъявляли в розыск по статье УК РФ.

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Накануне стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Источник РИА Новости в МВД уточнил, что четверо из них являются гражданами Таджикистана, еще один — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.

16 августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Теракт в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта во время выступления группы «Пикник». Перед выступлением группы в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет ведет уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стало известно, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить гражданство РФ.