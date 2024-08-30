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Сотрудник вуза напал на школьницу в Петербурге, чтобы проучить за грубость

78.ru: в Петербурге сотрудник вуза напал на школьницу в ТЦ из-за грубости

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Depositphotos

В Петербурге 59-летний сотрудник вуза напал на 13-летнюю школьницу в ТЦ, чтобы проучить за грубость. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По предварительной информации телеканала, инцидент произошел в торговом центре на Морской набережной. Сотрудник одного из вузов города зашел в супермаркет и увидел компанию подростков, которые шумно себя вели. Он сделал несовершеннолетним замечание, а те в ответ ему нагрубили.

После этого между мужчиной и подростками началась словесная перепалка, а затем взрослый стал преследовать школьников. Возле входа в торговый центр он настиг девочку, которая якобы высказывалась наиболее резко, и напал на нее. Он схватил ее за шею, начал толкать и пинать.

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. Очевидцы нападения вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали агрессора и доставили его в отделение. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин избил знакомую гвоздодером и сломал ей челюсть.

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