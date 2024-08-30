На Украине начались экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Введены экстренные отключения в соответствии с распоряжением «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В ДТЭК обратили внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В свою очередь в «Укрэнерго» заявили, что экстренные отключения электроэнергии введены также в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В результате на Украине появились проблемы с электроснабжением. Так, ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.