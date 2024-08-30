В Ростовской области загорелся отель

В Каменске-Шахтинском в Ростовской области произошел пожар в отеле «Шале» на улице Сапрыгина. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Инцидент произошел около 11 часов утра. По словам очевидцев, огонь за считанные минуты полностью охватил верх здания. В итоге загорелась кровля отеля. Причина пожара пока неизвестна.

Глава администрации города Александр Камоцкий сообщил, что в тушении пожара задействовали три пожарных расчета и спасателей города.

О пострадавших информации пока не поступало.

Накануне в городе Шахты в Ростовской области загорелась подстанция, сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров. Из-за инцидента отключили линию электропередачи. Энергетики обещали восстановить подачу света в жилые дома за три часа.

Ранее двое заключенных пострадали во время пожара в ростовской колонии.