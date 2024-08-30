Появились подробности по делу Трампа о выплатах порноактрисе

Экс-президент США Дональд Трамп подал ходатайство о переносе уголовного дела о фальсификации документов из суда штата Нью-Йорк в федеральный суд. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, дело касается обвинений в фальсификации деловой документации о выплатах двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Плата была определена как награда за молчание о связи с Трампом, которая, предположительно, могла быть.

«Продолжающиеся судебные разбирательства нанесут прямой и непоправимый вред президенту Трампу, главному кандидату на президентских выборах 2024 года, и избирателям далеко за пределами Манхэттена», — следует из ходатайства адвокатов бывшего главы Белого дома.

NYT добавляет, что прошение было подано на фоне ожидания решения судьи по другому ходатайству. В нем Трамп просит отложить вынесение приговора до завершения выборов. Ответ на этот запрос ожидается на следующей неделе. Ходатайство экс-президента о переносе дела в федеральный суд может внести изменения в судебный процесс.

В мае сообщалось, что присяжные на суде в Нью-Йорке признали экс-главу Белого дома виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Сам Трамп свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии политика в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в американский суд поступило очередное обвинение против Трампа.