Арендную плату за пользование госимуществом в Курской области снизили до 1 рубля

Льготную арендную плату в размере одного рубля за пользование госимуществом на территории приграничных районов ввели в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Внес инициативу о введении льготной арендной платы за пользование имуществом Курской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», — написал он.

Смирнов добавил, что правительство поддержало инициативу. Таким образом, арендная плата в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года составит один рубль.

Действовать эта мера будет на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов, а также в городе Льгов.

До этого Смирнов заявил, что в Курской области создадут новый добровольческий отряд «Барс — Курск». Он добавил, что отряд «станет важным звеном» в поддержании правопорядка в регионе.

Ранее в Курской области рассказал о попытках ВСУ осложнить эвакуацию жителей.