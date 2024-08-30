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Плывущий к российскому селу медведь переполошил его жителей

В Башкирии мужчина показал медведя, плывущего в сторону села по водохранилищу

В Республике Башкортостан местный житель, отдыхавший на воде с семьей, заснял медведя, который вплавь пересекал Нугушское водохранилище. Видео с плывущим зверем мужчина разместил в одном из мессенджеров и оно быстро разошлось по социальным сетям. Кадры опубликовал Telegram-канал «Моя Уфа».

«Мишка, привет! Вот он, голова торчит», — комментирует голос за кадром заплыв медведя.

При этом снимавший мужчина уточнил, что зверь направляется к селу Нугуш и попросил предупредить о его приближении жителей, особенно пожилых людей и детей.

До этого на Камчатке медведь поужинал отходами в столовой местного рыбзавода. Сотрудникам точки общепита удалось снять визит лесного гостя на камеру. Выпроваживать медведя пришлось охранникам предприятия.

Ранее в Бурятии медведь загнал детей на крышу остановки.

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