Плывущий к российскому селу медведь переполошил его жителей

В Республике Башкортостан местный житель, отдыхавший на воде с семьей, заснял медведя, который вплавь пересекал Нугушское водохранилище. Видео с плывущим зверем мужчина разместил в одном из мессенджеров и оно быстро разошлось по социальным сетям. Кадры опубликовал Telegram-канал «Моя Уфа».

«Мишка, привет! Вот он, голова торчит», — комментирует голос за кадром заплыв медведя.

При этом снимавший мужчина уточнил, что зверь направляется к селу Нугуш и попросил предупредить о его приближении жителей, особенно пожилых людей и детей.

До этого на Камчатке медведь поужинал отходами в столовой местного рыбзавода. Сотрудникам точки общепита удалось снять визит лесного гостя на камеру. Выпроваживать медведя пришлось охранникам предприятия.

Ранее в Бурятии медведь загнал детей на крышу остановки.