Россиянин заказал из Таиланда гашиш в банке из-под скраба и стал фигурантом дела

В Москве 37-летнего местного жителя задержали при получении товара с наркотическим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина пришел на почту, чтобы забрать посылку из Таиланда: внутри нее была банка из-под скраба, в которую упаковали 225 граммов гашиша. Подозреваемый пытался скрыться из отделения и утверждал, что заказ принадлежит не ему. Но проверка его жилья дала правоохранителям основание полагать, что мужчина обманывает.

«В ходе обыска в квартире нарушителя обнаружены готовые «закладки» с гашишем, травматический пистолет, печати различных силовых ведомств, материал для упаковки наркотиков, телефоны, детектор для обнаружения камер видеонаблюдения», — уточнили в ФТС.

Позже задержанный признался, что приобретал наркотическое средства для последующего распространения. Нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

До этого сахалинец приобрел 2,4 кг наркотика в Московской области и отправил себе почтой.