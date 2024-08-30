Раскрыто число задержаных на Украине за поджоги автомобилей военных

Более 70 человек задержаны на Украине по подозрению в поджогах автомобилей военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в национальной полиции страны.

«С начала года нацполиция совместно с СБУ (Служба безопасности Украины — «Газета.Ru») задержала более 70 поджигателей автомобилей военнослужащих в разных областях Украины», — заявил собеседник агентства.

Украинские СМИ также сообщали, что в стране продолжают поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В результате некоторые автомобилисты начали приклеивать особые наклейки с надписью «Не ТЦК» — территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Киеве за ночь неизвестные сожгли два автомобиля сотрудников ТЦК.

Случаи поджогов военных автомобилей на Украине, в частности, в столице нередки. Так, 11 августа, автомобили военнослужащих ВСУ сожгли в Днепре и Одессе.

Нацполиция Украины отчиталась о задержании семерых подозреваемых в поджогах автомобилей и релейных шкафов на железной дороге.

Ранее в Киеве сожгли флаг Украины.