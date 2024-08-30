Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто число задержаных на Украине за поджоги автомобилей военных

Более 70 человек задержаны на Украине по подозрению в поджоге машин военных

close
Shutterstock

Более 70 человек задержаны на Украине по подозрению в поджогах автомобилей военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в национальной полиции страны.

«С начала года нацполиция совместно с СБУ (Служба безопасности Украины — «Газета.Ru») задержала более 70 поджигателей автомобилей военнослужащих в разных областях Украины», — заявил собеседник агентства.

Украинские СМИ также сообщали, что в стране продолжают поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В результате некоторые автомобилисты начали приклеивать особые наклейки с надписью «Не ТЦК» — территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Киеве за ночь неизвестные сожгли два автомобиля сотрудников ТЦК.

Случаи поджогов военных автомобилей на Украине, в частности, в столице нередки. Так, 11 августа, автомобили военнослужащих ВСУ сожгли в Днепре и Одессе.

Нацполиция Украины отчиталась о задержании семерых подозреваемых в поджогах автомобилей и релейных шкафов на железной дороге.

Ранее в Киеве сожгли флаг Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами