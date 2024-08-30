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Россиян предупредили об опасности грибов

Врач Балашова: грибы могут вызвать чувство дискомфорта в желудке

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Minadezhda/Shutterstock/FOTODOM

Грибы содержат в себе большое количество клетчатки, поэтому их чрезмерное употребление может вызывать чувство дискомфорта после приема пищи. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, в случае появления такого чувства важно контролировать количество съеденных грибов. В них содержится довольно большое количество пищевых волокон, которые вызывают неприятные ощущения. Она отметила, что обычно грибы используют при приготовлении супа или каши.

«Традиционно грибы — это супы, каша с грибами, гречневая, например. Русская кухня и грибы, по-моему, вообще неотделимы друг от друга,» — сказала Балашова.

Она добавила, что грибы подходят для рациона питания людей, у которых нет каких-либо серьезных заболеваний.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что в этом сезоне россияне могут собирать белые грибы, подосиновики и подберезовики, обычно они растут в хвойных и лиственных лесах, особенно в местах с влажной почвой.

Ранее россияне ответили, собирают ли они грибы и ягоды.

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