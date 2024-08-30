В украинских Сумах начался крупный пожар, жителей призвали закрыть окна

В городе Сумы на Украине начался крупный пожар, из-за чего в отдельных районах наблюдается задымление. Об этом сообщила в Telegram-канале областная военная администрация.

Власти Сум призвали местных жителей не выходить из домов и плотно закрыть окна и двери.

На место выехали пожарные и экстренные службы.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли удары по складу в Сумах, где часто видели грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, прилет пришелся в северную часть города, это произошло около 2:00 мск. После удара начался серьезный пожар с детонацией. Огонь пытаются ликвидировать до сих пор.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская оперативно-тактическая авиация за прошедшие сутки нанесла удары по резервам ВСУ в 11 населенных пунктах Сумской области, в том числе в городе Сумы. Удары были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов восьми бригад украинской армии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.