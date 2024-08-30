В Днепропетровской области предприятие получило повреждения

Предприятие повреждено в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено предприятие», — написал он.

Лысак уточнил, что предприятие находится в Никопольском районе области.

До этого глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин сообщил, что в Полтавской области Украины вечером 29 августа промышленный объект получил повреждение.

В тот же день стало известно о взрыве в Доброславе в Одесской области. О его последствиях не сообщили.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.