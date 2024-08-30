Россиянам рассказали, какие грибы можно собрать в этом сезоне

В этом сезоне россияне могут собирать белые грибы, подосиновики и подберезовики, обычно они растут в хвойных и лиственных лесах, особенно в местах с влажной почвой. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, в Подмосковье наиболее богаты грибами Ярославское, Казанское и Киевское направления. При сборе грибов он порекомендовал соблюдать ряд правил.

«Первое и самое главное правило — не собирать грибы, в которых вы не уверены на сто процентов. Многие съедобные грибы имеют ядовитые двойники, поэтому крайне важно хорошо изучить справочники или проконсультироваться с опытными грибниками. Также не стоит собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, так как они могут накапливать токсины», — отметил Чаплин.

Депутат также советует оценивать запах и цвет грибов. После «тихой охоты» грибников призвали тщательно очистить, отварить или обжарить продукцию, потому что в грибах могут быть токсины.

Эксперты Рослесинфорга до этого говорили, что для обычных грибников, которые выходят на «тихую охоту» не чаще, чем один-два раза в сезон, наибольшую опасность представляют ядовитые грибы, которые маскируются под съедобные. Не все грибы сразу «кричат» о своей опасности, как красные мухоморы или бледные поганки, предупредили они.

Ранее россияне ответили, собирают ли они грибы и ягоды.