Появилось видео уничтожения украинского дрона над Калугой

Очевидцы сняли момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калугой. Видео появилось в Telegram-канале «Калуга Жесть».

На видео слышны выстрелы. По информации канала, беспилотник уничтожили именно из стрелкового оружия. После одного из попаданий беспилотник взорвался, после чего съемка прекратилась.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщал, что на окраине Калуги российская система ПВО за ночь сбила четыре беспилотных летательных аппарата. По данным Telegram-канала Shot, целью атаки дронов ВСУ в Калуге оказался городской аэропорт.

Всего за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников (БПЛА) над четырьмя регионами РФ. Помимо четырех дронов над Калужской областью, два дрона сбили над Крымом, 11 — над Брянской областью. Еще один беспилотник уничтожили над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее при атаке Украины на Брянскую область пострадал глава округа.