Около российского побережья произошло землетрясение

Около берегов Камчатки в 07:24 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Данные об этом появились на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Толчок силой до пяти баллов ощущали местные жители в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района.

По предварительным данным, эпицентр находился от побережья в 123 километрах. Очаг залегал на глубине 27 километров под дном Тихого океана.

Пострадавших нет, угрозу цунами не объявили.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На Камчатке уже происходило сильное землетрясение магнитудой 7,0 вечером 17 августа. Эпицентр находился в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0. Таким образом, местные жители могли ощущать колебания земной коры.

После этого произошло повторное землетрясение. На этот раз эпицентр находился в 116 километрах от столицы Камчатского края. Магнитуда второго сейсмособытия составила 4,7.

Ранее сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки.