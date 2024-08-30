Около российского побережья произошло землетрясение

Около берегов Камчатки в 07:24 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Данные об этом появились на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
Толчок силой до пяти баллов ощущали местные жители в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района.
По предварительным данным, эпицентр находился от побережья в 123 километрах. Очаг залегал на глубине 27 километров под дном Тихого океана.
Пострадавших нет, угрозу цунами не объявили.
На Камчатке уже происходило сильное землетрясение магнитудой 7,0 вечером 17 августа. Эпицентр находился в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0. Таким образом, местные жители могли ощущать колебания земной коры.
После этого произошло повторное землетрясение. На этот раз эпицентр находился в 116 километрах от столицы Камчатского края. Магнитуда второго сейсмособытия составила 4,7.
Ранее сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки.