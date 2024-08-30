В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу с 1 сентября

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поделился в своем Telegram-канале списком законов, которые вступят в силу с 1 сентября. Для россиян появятся новые правила.

С этого дня в средних и старших классах вместо курса ОБЖ будут проводиться уроки по основам безопасности и защиты Родины. Также для начальных и средних классов введены обязательные уроки труда.

«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем.», — отметил спикер Госдумы.

Во всех образовательных учреждениях с 1 сентября будет обязательно вывешиваться флаг России.

С осени инвалидам I группы, которые пользуются общественным транспортом без сопровождения и не имеют социальной карты или возможности оплатить проезд, нельзя будет отказывать в высадке. За нарушения предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

Также с осени усилится защита прав людей с инвалидностью: работодатели с численностью более 35 человек обязаны обеспечивать занятость от 2 до 4% работников с инвалидностью и создавать для них индивидуальные условия труда.

С начала сентября ужесточатся требования к учредителям управляющих компаний: они не должны иметь неснятую судимость за определенные преступления, включая экономические, и не должны быть в реестре дисквалифицированных лиц.

Кроме того, работодатели будут обязаны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу с учетом текущей зарплаты, включая премии и другие выплаты.

Перевозчики легковых такси должны будут страховать гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров. Информация о страховке должна размещаться в салоне каждого автомобиля из реестра легковых такси.

С осени государственные и муниципальные информационные системы обязаны использовать услуги хостинг-провайдеров, сервера которых располагаются только в России.

Ранее МВД подсчитало, сколько нелегалов в России.