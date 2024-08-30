Генпрокуратура планирует арестовать имущество застройщиков в Сочи

Генеральная прокуратура РФ обратилась в городской суд Горячего Ключа Краснодарского края с просьбой взыскать 5,7 млрд рублей с бизнесменов Вигена Саркисяна и Алексея Рыбакова, а также их родственников. Об этом пишет газета «Известия».

Эти средства должны компенсировать ущерб от незаконного использования земель бывшего совхоза «Чкаловский» в Сочи под жилую застройку. Из указанной суммы 4,7 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет, а 1 млрд — в городской бюджет для возмещения ущерба, причиненного почвам и почвенным беспозвоночным как объектам охраны окружающей среды.

По информации на сайте суда, иск был подписан заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачевым. Ведомство также требует наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Вигену Саркисяну (57 лет), его племяннику Самвелу Саркисову (33 года), Алексею Рыбакову (52 года), Алие Рыбаковой (40 лет) и Маргарите Рыбаковой (82 года).

В январе 2024 года Адлерский суд Сочи признал недействительными договора аренды 617 гектаров земли бывшего совхоза «Чкаловский», использованной под застройку. При этом в 1947 году Советом министров СССР было создано Хостинское теплично-парниковое хозяйство для обеспечения курортов Сочи овощами и фруктами, в состав которого вошел совхоз «Чкаловский», известный своим государственным сортоиспытательным участком по цитрусовым и другим субтропическим культурам.

По законодательству, в процессе приватизации в 90-х годах такие предприятия могли быть реорганизованы лишь по решению Госкомимущества с согласия Минсельхоза и Российской академии сельскохозяйственных наук, при этом необходимо было сохранить специализацию производства. Но эта процедура была нарушена.

В 1992 году совхоз «Чкаловский» был преобразован в АОЗТ «Кудепста», которое впоследствии стало АО «Агрофирма «Кудепста». Это предприятие, по решению местных властей, получило бессрочное пользование 709 гектарами сельскохозяйственной земли в зоне особой охраны природы.

Неправомерные решения местной власти привели к дальнейшему незаконному использованию земель, заявили в Генпрокуратуре.

Ранее СК возбудил дважды закрытое Генпрокуратурой дело.