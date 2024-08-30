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Силы ПВО уничтожили над приграничным регионом РФ 11 беспилотников

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили 11 дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В 01:56 он написал о том, что в течение часа российские военные сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позже, в 02:49 губернатор отчитался об уничтожении еще трех дронов. Все БПЛА относились к самолетному типу.

По словам Богомаза, в обоих случаях пострадавших и разрушений не было.

Также он поблагодарил подразделения ПВО за защиту Брянской области.

28 августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее при атаке Украины на Брянскую область пострадал глава округа.

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