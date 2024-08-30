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Илон Маск отреагировал на возможное наличие американского следа в деле ареста Дурова

Маск выразил обеспокоенность возможной причастностью США к аресту Дурова

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Global Look Press

Американский предприниматель Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в деле ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Тревожащая возможность», — написал Маск в своем аккаунте в ответ на интервью экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному как «Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова».

25 августа Маск допустил, что после задержания во Франции Дурова западные страны могут принять меры и против социальной сети X. Тогда же американский миллиардер поддержал пользователей социальных сетей, призывающих французские власти освободить основателя мессенджера Telegram.

27 августа Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить причины ареста Дурова.

Ранее российский посол увидел в деле ареста Дурова американский след.

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Арест Дурова во Франции
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