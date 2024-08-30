Работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов

Власти России рассматривают возможность снятия ограничения на количество пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект национального проекта «Кадры», представленного на заседании рабочей группы Госсовета 28 августа. Проект охватывает период до 2030 года.

Согласно этому проекту, планируется увеличение максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисляемых работающим пенсионерам, с 3 до 10 баллов в год. В настоящее время работающим пенсионерам начисляется не более трех ИПК в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов.

ИПК — это показатель, определяющий размер пенсии, начисляемый за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой при расчете пенсии.

Нацпроект на 2025–2030 годы получит почти 1 трлн рублей финансирования, из которых более 70% — около 722 млрд рублей — будет направлено на увеличение пенсионных коэффициентов с 3 до 10 ИПК. Эти средства планируется привлечь из Социального фонда, начиная с 114,4 млрд рублей в 2026 году и достигая 177 млрд рублей в 2030 году.

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