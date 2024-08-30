В школах Москвы изменят формат линеек к 1 сентября

Праздничные линейки к началу учебного года в Москве будут проводить не на улице, как обычно, а внутри школ. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в столичных школах.

При этом родители на линейках присутствовать не будут. Это объяснили мерами безопасности и жаркой погодой.

Такую же информацию родителям сообщила директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева во время прямого эфира, который прошел на странице школы во «ВКонтакте».

«В этом году все линейки, в том числе и самая главная линейка для первых и 11-х классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города», — сказала она.

24 августа в Ростовской области сообщили о решении провести все линейки в закрытых помещениях. Аналогичное решение приняли власти Брянской области.

Также в Липецке решили отказаться от праздничных мероприятий ко Дню знаний.

Ранее в Краснодаре ограничили число гостей на День знаний.